Conte e Osimhen: la Juventus fa paura! Ecco cosa sta succedendo

La Juventus sembra seriamente intenzionata a puntare al doppio (grande) colpo. Facciamo il punto della situazione

C’è qualcosa che si muove con grande forza in casa Juventus. Ed è la voglia di impostare una grande campagna acquisti, in sede di calciomercato estivo, per ripartire dopo una stagione tutt’altro che esaltante. Corsa al quarto posto e Mondiale per Club potrebbero rendere meno amara l’annata – o peggiorare le cose, sia chiaro – ma in ogni caso il pensiero va già alla prossima stagione. E quindi, agli acquisti che andranno fatti per ripartire. Si cerca un nuovo centravanti, ad esempio. E i nomi che si fanno sono molti. Quello di Victor Osimhen, ad esempio. Il nigeriano, seppure smentito dal diesse Cristiano Giuntoli, rimane un nome caldo. E proprio riguardo questo nome, ecco notizie calde.

Osimhen-Juventus: notizia di calciomercato dell’ultima ora

Ciro Venerato, noto giornalista sportivo, ha detto ai microfoni di Domenica Sportiva: “La Juventus, nel frattempo, ha offerto 80 milioni per Osimhen ricevendo un momentaneo rifiuto. Giuntoli pronto a riformulare l’offerta al Napoli. Il club di De Laurentiis non vuol perdere Conte, per riuscirci l’unica strategia è un mercato da Champions”. Le smentite di Giuntoli, quindi, non trovano conferma nelle voci di calciomercato. Pare proprio che la Juve ci stia provando, per il Osimhen. Ma non sarà facile.

L’ex bomber del Napoli si è confermato bomber anche al Galatasaray, ma l’esperienza turca è stata solamente di passaggio. Lo aspetta di nuovo il Napoli, anche se temporaneamente. Poi sarà corsa al miglior offerente. Che nel caso specifico vuol dire, a chi riuscirà a versare nelle casse del Napoli i 75 milioni di euro previsti dalla clausola. Allora perché rifiutare gli 80 della Juve? Il Napoli, forse, proprio in virtù della clausola – che vale solo per l’estero – spera di piazzare il giocatore altrove. Evitando di darlo a una squadra diretta concorrente nel campionato di Serie A. situazione molto complicata, ma qualcosa – nonostante le smentite – c’è.