Conte alla Juventus: clamoroso annuncio improvviso (roba grossa)

Sulle possibilità di vedere Conte alla Juventus qualcosa si sta muovendo. Ci sono aggiornamenti molto pesanti: il punto

Nemmeno se avessimo voluto scriverlo, avremmo potuto immaginare un finale di stagione così. Dalla lotta allo scudetto a quella per non retrocedere, passando per i piazzamenti che assegnano le coppe europee, è tutto ancora in discussione in Serie A. E la questione titolo riguarda, in un certo modo, anche quella Champions League. C’è un filo rosso, infatti, che collega il Napoli alla Juventus. E quel filo rosso si chiama Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, che sta provando a regalare alla piazza il sogno del quarto scudetto, sta anche meditando sul suo futuro. Il quale, indipendentemente dal trofeo alzato o non alzato, potrebbe essere altrove. Proprio alla Juventus, secondo i rumors che circolano da un po’ di settimane. Teoria, questa, avvalorata da una clamorosa indiscrezione emersa dall’odierna rassegna stampa.

Conte alla Juventus: clamorosa indiscrezione di calciomercato

L’edizione odierna de La Verità scrive: “Conte lotta per lo scudetto con il Napoli ma sta trattando per tornare alla Juventus”. Fin qui tutto abbastanza in ordine. O meglio, tutto abbastanza in linea con le notizie che circolano da un po’. Non è certo nuova la pista secondo cui Antonio Conte, concluso il suo anno a Napoli, possa far ritorno in quella Juventus dove è stato prima come giocatore e poi come allenatore. La novità sta nel retroscena de La Verità che riporta alcune parole di Gabriele Oriali – storico secondo allenatore di Conte – dette ad alcuni amici: “Questa volta non posso andare dove va lui”. Colpo di scena, veramente. Oriali lavora con Conte da sempre e questa frase, se confermata, porterebbe alla luce una possibile rottura del rapporto al termine della stagione in essere. Che ci sia la Juventus, dietro questa rottura? Questa esclusiva apre a scenari nuovi e inediti, che potrebbero presto disvelare un effetto domino sulle panchine della Serie A. Vedremo cosa accadrà. Per restare sempre aggiornati, potete iscrivervi alle nostre push o visitare spesso Juvenews.eu.