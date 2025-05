Conte alla Juventus, Balzarini lancia la bomba: "Dico che..."

Balzarini ha fatto il punto della situazione rispetto alla possibilità di vedere Antonio Conte alla Juventus: le sue parole

Conte alla Juventus: è ormai questa la pista di calciomercato che sta infiammando la Serie A. Una pista in potenza, che potrebbe esplodere da un momento all’altra e verosimilmente al termine del campionato. Conte, magari dopo aver vinto lo scudetto, sarà poi libero di abbracciare la Juve. Sempre se l’affare si farà. A detta di Gianni Balzarini, giornalista italiano, l’intenzione del club è molto chiara: “Evidentemente – ha detto su YouTube – c’è una corrente all’interno della Juve molto in alto, diciamo pure così, che insomma vorrebbe riportare Antonio Conte sulla panchina della Juve. Voi mi capite che si sta parlando di contattare De Laurentiis, che non è facile da convincere, però se si muovono le sfere alte probabilmente, probabilmente l’affare andrà in porto”.

Conte alla Juventus: gli ultimi aggiornamenti

Ma cosa manca per chiudere questo importante affare? Così Balzarini: “Ci vuole la volontà di un allenatore, ci vuole ovviamente il via libera del Napoli, ci vuole appunto qualcuno di molto in alto nella Juventus si intende, nella Juventus, non fuori dalla Juventus, ma nella Juventus perché possa sbloccarsi la situazione”. Insomma, proviamo a fare un punto. Manca una partita alla fine della Serie A, il Napoli ha da vincere la scudetto e la Juventus da agguantare il quarto posto che vale la Champions League. Poi inizierà una trattiva tutta triangolata e delicata: quella di Conte con il Napoli per liberarsi, quella di Conte con la Juventus per siglare l’accordo, quella della Juventus con il Napoli per discutere di una pacifica transizione. Non sarà facile e gli attori in gioco sono tutti quanti ossi duri. Soprattutto Aurelio De Laurentiis che ha tra le mani la forza di un contratto ancora di due anni con il suo allenatore. La domanda è quanto sarà disposto a impuntarsi su questo aspetto. Manca poco, ormai, vedremo.