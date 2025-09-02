Mercato Juve, Comolli ha preso una decisione pesantissima
Riccardo Focolari
Torino
2 Settembre, 11:42
Il dirigente bianconero sembra aver cambiato le strategie della Juventus. Con un'idea ben chiara in mente: il punto

Il calciomercato della Juventus è stato senza dubbio impegntivo. Poteva andare meglio? Forse. Di sicuro, Comolli non s’è fatto prendere per il naso da nessuno. E insieme a lui, Modesto. E’ di queste ore la notizia secondo cui il PSG, nella notte, avrebbe provato a bussare alla porta della Juventus per proporre (questa volta sì) il prestito di Kolo Muani. Niente da fare, la Juve era già andata su Openda. Ma il focus su cui stanno andando in molti in questo momento riguarda invece un altra cosa. Ossia la decisione da parte della dirigenza Juventina di non regalare più soldi alla Serie A.

Calciomercato, la Juventus si muove… lontano dalla Serie A

Sì, è stata una decisione netta. Importante. E secondo noi corretta. La Juventus ha operato in larga parte all’estero. Tralasciando i riscatti, tutto è stato fatto fuori dai confini Nazionali. Eccola, la prima mossa rivoluzionaria del dirigente bianconero. Il piano è chiaro: la Juventus spesso e volentieri non viene ben vista. Viene criticata. Accusata di tutto e di più. Bene, i suoi soldi saranno spesi all’estero. E basta. E questa, a noi di Juvenews.eu ci pare già una grossa e buona notizia.

