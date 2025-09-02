Calciomercato Juve, annuncio incredibile poco fa

Il risultato è chiaro: la Juventus porta a casa il suo nuovo attaccante, senza drammi e senza inseguire trattative infinite.

Il calciomercato vive di attimi. Basta una telefonata, un’apertura improvvisa, e la storia cambia. Stavolta però la Juventus non si è fatta trovare scoperta.

Juventus, il calciomercato s’è acceso… troppo tardi per il PSG

Come riporta la Gazzetta, erano circa le tre di notte quando il PSG ha chiamato Torino: «Ok, apriamo al prestito secco per Randal Kolo Muani». Una svolta che, se fosse arrivata poche ore prima, avrebbe potuto ribaltare tutto. Ma no, troppo tardi. Già da giorni infatti la Juventus aveva cambiato obiettivo. L’attesa infinita per i francesi aveva convinto la dirigenza a spostare il mirino su Loïs Openda, chiudendo in fretta e trovando un accordo che soddisfa tutti. Niente attese, niente rinvii. Un cambio di target rapido, ma efficace: in poche ore la Signora ha fatto quello che non era riuscita con il PSG.

E così, mentre la Juventus annunciava Openda, Kolo Muani ha preso un’altra strada. Niente Serie A, niente ritorno a Torino. Il francese riparte ancora in prestito, direzione Tottenham, per 5 milioni. Una cifra quasi simbolica, considerando il livello del giocatore. Alla fine resta l’ennesima dimostrazione di come il calciomercato sia fatto di incastri e tempismo. Il PSG apre, ma troppo tardi. La Juventus aveva già chiuso. Openda arriva a Torino, Kolo Muani vola a Londra. Il risultato è chiaro: la Juventus porta a casa il suo nuovo attaccante, senza drammi e senza inseguire trattative infinite.