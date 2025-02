Calciomercato Juve, colpo a sorpresa! Sky ha appena detto che...

Sky Sport ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. Con un nome a sorpresa...

Calciomercato Juve – Ultim’ora di Sky Sport: c’è già un nome per giugno

Una sessione di calciomercato è finita ma un’altra è già all’orizzonte. La Juventus si è mossa tantissimo a gennaio. È stata – con il Milan – una delle squadre più attive in assoluto. Sono arrivati a Torino Kolo Muani – il giovane francese, tre gol in due partite, sta già incidendo in maniera super – Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly. Ingressi importanti, ognuno utile per un motivo diverso, che daranno un apporto importante alla seconda fase di stagione. A questo ha fatto contraltare qualche uscita che alleggerirà la bilancia societaria: hanno salutato Fagioli, Danilo, Arthur. Ma il lavoro del direttore sportivo juventino, Cristiano Giuntoli, è ben lungi dall’essere terminato. Non si finisce mai. E la testa è già alla prossima estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe palesato interesse per Yeremay Hernandez. Stiamo parlando un esterno spagnolo classe 2002, in forza al Deportivo la Coruna. Con questa maglia sta facendo grandi cose quest’anno: 22 presenze, 8 gol, 2 assist. Un bel bottino per un esterno rapido e tecnico, forte con il piede mancino. La sua quotazione è ancora abbordabile visto che quella che sta disputando è la sua prima vera grande stagione.

Proprio per questo l’intenzione di Giuntoli è quella di muoversi il prima possibile. Bruciando la possibile concorrenza che potrebbe cumularsi nelle prossime settimane e andando dritto al punto. La Juve non è certo scoperta in quel ruolo. Ci sono sia il giovane Coincencao che Nico Gonzalez. Ma la rosa bianconera è in continua evoluzione. Un vero e proprio cantiere tecnico e tattico con Thiago Motta alla guida. Ecco perché qualche cambiamento potrebbe avvenire. E Giuntoli, alla luce di questo, non si farà di certo sfuggire le occasioni ghiotte che il mercato potrebbe offrire. Yeremay Hernandez è, certamente, una di queste. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: circola una voce clamorosa. La Juventus starebbe tentando un nuovo colpo <<<