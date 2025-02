Calciomercato, la Juventus lavora a 3 colpi pazzeschi

Calciomercato, la Juventus al lavoro per il prossimo anno

In casa Juventus si lavora sul presente ma anche sul futuro. Ecco perché il calciomercato del club bianconero rischia di essere particolarmente caldo, la prossima estate. Molto di più di quanto non lo sia stato a gennaio. In questo senso tutti gli aggiornamenti che arrivano danno l’idea di quello che potrebbe succedere con dei nomi molto grossi che sono finiti nel mirino di Giuntoli e tre di questi, secondo quelle che sono le nostre informazioni, rischiano di essere particolarmente importanti. Per fare il punto della situazione, abbiamo realizzato una raffica con le tre notizie più importanti in assoluto: iniziamo dalla prima, molto molto interessante <<<