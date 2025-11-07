Calciomercato Juve, clamoroso: “Spalletti vuole un interista”

Luciano Spalletti sarebbe pronto a dare il suo ok ad un possibile scambio di calciomercato tra Inter e Juventus

La Juventus continua ad essere vigile in sede di calciomercato. Ci sono indiscrezioni importanti che arrivano. Tutte, lasciano pensare che da qui ai prossimi mesi le novità saranno diverse.

Juventus, occhi aperti in sede di calciomercato

Luciano Spalletti è approdato alla Juve, come su Juvenews.eu avevamo anticipato con largo anticipo. Ora, ci tocca il compito di provare a capire quello che potrebbe succedere sul fronte legato al calciomercato. Detto che Dusan Vlahovic sembra adesso più vicino a rinnovare il suo contratto (anche qui, eravamo arrivati prima) le questioni in ballo per rifare la Juve restano molte. E tutte molto interessanti.

Tra queste c’è una voce niente male che parla di quello che potrebbe succedere sul fronte legato a dei possibili scambi. Uno fra tutti di cui ci sentiamo di parlare, riguarda Frattesi. Il calciatore che all’Inter non trova spazio ma che a Spalletti piace e neanche poco. Secondo quanto viene riferito da calciomercato.it esiste la possibilità di uno scambio tra Juventus e Inter. Usando – lato bianconero – il cartellino di Locatelli. E’ al momento una voce, un’idea. Se poi diverrà qualcosa di significativo lo staremo a vedere. Nel frattempo, possiamo dire che qualcosa si sta muovendo. E come. In tutto questo occhi bene aperti: la Juventus sta lavorando anche su un altro fronte molto importante, sempre legato al mercato <<<