Juventus, il club al lavoro per blindare i suoi giovani

La società bianconera, si sta muovendo per trattenere i suoi giovani. In programma ci sono diversi rinnovi di contratto.

La Juventus è al lavoro per blindare i suoi giovani talenti della Primavera. L’obiettivo della società, è quello di non farsi trovare impreparata di fronte ad eventuali richieste per i suoi gioiellini.

Il primo rinnovo di contratto, è stato quello di Leo Bamballi. Il terzino destro ha prolungato con la Juventus fino al 2029. Il rinnovo di contratto era già in programma da diversi mesi, si aspettava solamente il raggiungimento della maggiore età per procedere. Il giovane calciatore, il prossimo anno salirà con molta probabilità in Under 23.

L’altro prolungamento di contratto ,riguarda invece il centrocampista Nicolò Milia. Il classe 2007, ha fatto anche il proprio debutto con la Next Gen, prendendo parte alla gara di Coppa Italia Lega Pro. La dirigenza bianconera, vorrebbe rinnovare con il giocatore fino al 2029.

L’ultimo nome sulla agenda bianconera, è quello di Adam Boufandar. Il centrocampista, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La Juventus, per evitare di perderlo a zero si dovrà quindi muovere in tempo.

Si registra quindi, un grande lavoro da parte della dirigenza bianconera, che sta lavorando per trattenere i suoi migliori prospetti. L’obiettivo è senz’altro quello di gettare le basi per la Juventus che verrà. Da queste mosse che si costruiscono le grandi squadre e, la Juventus lo sta facendo veramente bene.