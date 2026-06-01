La Juventus è pronta per una rivoluzione in alcuni reparti del campo. Bisogna ripartire ed occorre farlo il prima possibile visto che la squadra si trova in una situazione decisamente complessa ed è costretta a giocare la prossima Europa League, fallendo quello che era l'obiettivo minimo di quest'annata. Il primo calciatore che è oramai pronto per salutare è Dusan Vlahovic. Un tira e molla lungo tutta la stagione, con il calciatore che è stato pagato più di 70 milioni di euro che andava in scadenza contrattuale e di conseguenza si rischiava di perderlo a parametro zero. Quello che sembrava un incubo da scongiurare, però, è diventato realtà. Adesso alla Juve non resta che iniziare a cercare il possibile sostituto.

Il nuovo nome per sostituire Dusan Vlahovic

Vlahovic

Un nome è già stato messo sulla lista della squadra di Torino. Un profilo che in bianconero in soli sei mesi si era preso la piazza e l'attacco. Centravanti che quest'anno è andato in Premier League a caccia di nuove fortune, ma quest'ultime non sono arrivate ed è pronto per tornare in Italia pur di rilanciarsi e mettersi in mostra visto che quest'annata lo ha portato anche lontano dalla nazionale del suo paese e dai Mondiali. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Randall Kolo Muani. Passiamo alle cifre dell'affare.

Le cifre dell'affare Kolo Muani

Juve

e non è un mistero. Circa 30 milioni di euro potrebbe essere la richiesta del Paris Saint Germain nel corso di quest'estate, dopo un'altra annata al di sotto delle aspettative. Poco pesano (grazie ai vari ammortamenti)versati dalla società bi-campione d'Europa per assicurarsi le sue prestazioni. Adesso non resta che attendere e capire se questo affare effettivamente potrà andare in porto oppure sarà l'ennesima telenovela estiva che si concluderà in un nulla di fatto.