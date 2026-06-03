Il bomber che ha scritto pagine importanti della storia recente del club bianconero ha ufficialmente salutato tutti e non continuerà la sua avventura con la squadra di Torino. Una Coppa Italia vinta con una rete decisiva è senza ombra di dubbio il momento più altro al pari dell'esordio con gol in Champions League contro il Villareal, ora Dusan Vlahovic però è pronto per staccarsi definitivamente dal mondo Juventus. Logicamente la squadra di Torino deve trovare un degno sostituto ed al momento ci sono ben quattro nomi in lotta per una sola maglia da numero nove. Non perdiamo un secondo ed andiamo a spulciarli uno ad uno.

I due grandi favoriti

Randal Kolo Muani, ex attaccante della Juventus

Il calciatore che più di tutti è stato messo sotto osservazione è Randall Kolo Muani. Bomber che nel corso di questa stagione ha indossato la maglia del Tottenham e con cui ha messo a referto 41 presenze con cinque reti e quattro assist, numeri decisamente deludenti che lo porterebbero a Torino a caccia del riscatto. Il secondo nome in forte ascesa arriva dall'Atletico Madrid e stiamo parlando di un centravanti che ha tutte le qualità per dire la sua, soprattutto in Italia per caratteristiche fisiche: Sorloth.

I due outsiders

la maglia della Juventus

Nomi tutti da verificare, ma che potrebbero rientrare in ottica Juventus e da valutare sono anche quelli di Romelu Lukaku e. Il secondo soprattutto che era già rientrato nei radar della Juve ed andrà in scadenza il prossimo Giugno 2027. Una trattativa tutta da osservare e che potrebbe prendere quota soprattutto in caso di addio da parte di Lois Openda, visto che sta trovando poco spazio e sembra non esserenonostante gli oltre 40 milioni di euro spesi.