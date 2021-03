Calciomercato Juventus, Paratici prepara l’assalto ad un big della Serie A

Ultime notizie di calciomercato: a giugno potrebbe ripartire il corteggiamento della Juventus per un campione della nostra Serie A

Tra i tanti obiettivi di calciomercato della Juventus, ci sono senza dubbio anche alcuni campioni della nostra Serie A. La dirigenza bianconera è sempre molto attenta infatti ai prodotti che offre il campionato italiano e in diverse occasioni ha in effetti preferito scegliere qualcuno che avesse già esperienza in Serie A e che la conoscesse bene. Da Szczesny a Pjanic, da Higuain a Kulusevski e Chiesa, nel tempo la Juve ha fatto grandi investimenti per giocatori sbocciati in Italia. E con ogni probabilità continuerà a farlo anche durante le prossime sessioni di calciomercato. A partire dall'estate che verrà, quando la Vecchia Signora sarà chiamata ad intervenire in maniera concreta e importante in praticamente ogni ruolo della rosa bianconera. Uno dei più grandi obiettivi di mercato della Juventus è ad esempio Manuel Locatelli del Sassuolo, pallino di Paratici e pupillo di Pirlo, uni dei nomi preferiti per rinforzare il centrocampo. Ma occhio anche ad un altro big che sta facendo faville in Serie A e per il quale la Juve sarebbe in agguato.