Calciomercato Juventus – Dybala, che botta: poco fa l’annuncio improvviso

Calciomercato Juventus, Dybala in bilico: ecco le ultime notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il futuro di Paulo Dybala è probabilmente il tema più scottante del calciomercato della Juventus in questo momento. I tifosi bianconeri tengono il fiato sospeso, nella speranza di non dover vedere partire la Joya che è stata forse la nota più lieta dell’ultima stagione. Ma le ultime notizie non faranno certo dormire sonni tranquilli a tutto l’ambiente juventino. Come riportato infatti da Sportmediaset, le strade percorribili al momento sono solamente due: “O un super stipendio o la cessione”. Il problema è che la Juve non potrà certamente accontentare le richieste dell’argentino, che ora chiederebbe poco meno di 20 milioni di euro a stagione per mettere la firma sul rinnovo. A queste cifre, la Vecchia Signora non può chiudere la trattativa. “A questo punto l’addio sembra l’unica soluzione, anche perché, senza rinnovo e con un contratto in scadenza nel 2022, la Juve rischierebbe di non riuscire a garantirsi una cifra adeguata per la cessione del campione argentino”, scrive Sportmediaset.it, che poi aggiunge: “La Juve, per cedere Dybala, può “accontentarsi” di una cifra vicina ai 90 milioni“. Pesantissime notizie dunque per la Juventus che, stando così le cose, rischia veramente di perdere uno dei giocatori più forti e rappresentativi dell’intera rosa bianconera. Ovviamente non c’è ancora nulla di deciso, anzi Paratici continuerà a cercare di trovare un accordo con la Joya, ma il divario tra domanda ed offerta al momento è davvero molto ampio. Ma cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Juventus? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA