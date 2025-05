Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE pesantissimo

Aggiornamenti molto pesanti e un annuncio ufficiale in casa Juventus relativamente a quello che potrebbe succedere sul mercato

È maggio, fa caldo, le voci di calciomercato sono già tantissime. Possiamo dire che l’estate calcistica è ufficialmente iniziata. E tra sole, primi bagni, aperitivi in spiaggia, l’occhio cade sugli smartphone e ci porta a notizie continue. Prendiamo la Juventus: la stagione non è ancora finita – e ha ancora molto da dire, per quanto riguarda la squadra bianconera – eppure già si parla di quella che verrà. Dal nodo allenatore – Igor Tudor non pare certo della permanenza e l’ombra di Antonio Conte è sempre lunga sopra la Continassa – ai nomi per rinforzare la rosa. Molti di questi nomi riguardano l’attacco, tallone d’Achille di questa stagione. A fare chiarezza è intervenuto il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, che ha sganciato una vera e propria bomba. Una notizia che cambierà l’andamento del calciomercato juventino.

Giuntoli rivela: “Le cose stanno così…”

Intervistato da Derin Futbol TV, Cristiano Giuntoli ha fatto chiarezza su uno dei nomi maggiormente in voga per il calciomercato della Juventus: Victor Osimhen. Le sue parole sono lapidarie: “Non siamo interessati a lui”. È una notizia a dir poco sconvolgente visto che nelle scorse ore si era parlato di una proposta pronta di 85 milioni da sborsare nelle casse del Napoli. Giuntoli ha tuttavia aggiunto: “Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione”. E poi, a scanso di equivoci, ha ribadito: “La Juventus non vuole Osimhen”. Piuttosto chiaro quanto detto da Cristiano Giuntoli. Ma il beneficio del dubbio rimane lecito. La sua è una mossa per depistare e spiazzare il Napoli, oppure ha semplicemente detto la verità? Questo, come al solito, ce lo dirà il tempo. Certo è che nel bel mezzo di un continuo flusso di notizie di ogni tipo, molte delle quali relative a Osimhen, è arrivata la prima vera posizione ufficiale da parte della Juventus. E le notizie di calciomercato sulla Juve non finiscono qui: a quanto pare, infatti, ci sarebbe una novità clamorosa di qualche minuto fa <<<