Calciomercato Juventus, Allegri fa paura: “Ecco cosa ha in mente”

Sta per prendere forma la nuova Juventus targata Allegri e il calciomercato estivo sarà fondamentale per permettere alla dirigenza e al tecnico bianconero di rimodellare la rosa. Tanto lavoro aspetta la Vecchia Signora, che avrebbe in programma diversi movimenti in entrata e in uscita. L'idea è quella di rinforzare ogni reparto, ma uno in particolare avrebbe la priorità assoluta: il centrocampo. E da questo punto di vista, Allegri avrebbe già le idee molto chiare e un progetto veramente da paura <<<