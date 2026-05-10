Il ritorno al gol e il peso nel finale di stagione

Dopo mesi complicati, Dusan Vlahovic si è ripreso la scena con due gol pesantissimi contro Verona e Lecce. Reti che certificano il suo ritorno al centro del progetto tecnico proprio nel momento decisivo della stagione. Il lungo stop lo aveva tenuto lontano dal campo per diversi mesi, ma adesso il centravanti serbo è tornato e vuole trascinare la Juventus verso il miglior traguardo possibile. I gol, però, riportano inevitabilmente al centro dell’attenzione anche il tema del suo futuro. Il contratto di Vlahovic con la Juventus è in scadenza e la questione rinnovo continua a far discutere. A intervenire sull’argomento è stato anche Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale Whatsapp ha fatto il punto sulla situazione.

Le parole di Fabrizio Romano e di Spalletti

Fabrizio Romano ha scritto: "Il rinnovo di Dusan Vlahović è in stallo sui numeri (cifre alte) ma non ancora saltato, lo conferma anche Luciano Spalletti". Proprio l'allenatore bianconero, al termine della gara contro il Lecce ai microfoni di Dazn, si è soffermato sul futuro dell’attaccante serbo dichiarando: "Ma sì, lei lo fa per una questione di cominciare un conflitto con Vlahovic-contratto-non contratto... E' chiaro che poi Vlahovic deve rientrare dentro... la società per quello che so io ha tentato di fare e di avere un contatto di questo genere e ci riproverà perchè questo mi dicono e io dei miei direttori mi fido. E' chiaro che lui un calciatore di quelli che ha questo livello di qualità che ci vuole per andare a spostare le cose, a fare qualche spallata anche, non soltanto con il tocco morbido, con il colpo di tacco il colpo d'esterno, grazie".

Vlahovic non si sbottona sul futuro

Dopo il match contro il Lecce, anche Vlahovic ha parlato ai microfoni di Dazn, senza però fornire indicazioni precise su quello che sarà il suo futuro in bianconero. Alla domanda se le prossime possano essere le sue ultime due gare con la Juventus, il centravanti ha risposto in modo diretto e senza aggiungere altro: "Non lo so, vediamo".