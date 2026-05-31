Mercato costruito sulle certezze

La nuova Juventus prende forma seguendo le idee di Luciano Spalletti. Il tecnico vuole una squadra pronta subito e chiede rinforzi affidabili. L’obiettivo è ridurre i tempi di adattamento e costruire rapidamente un gruppo competitivo. Dopo un mercato che non ha prodotto i risultati sperati, il club vuole cambiare strategia. L’orientamento sembra chiaro: meno scommesse e più giocatori esperti. Meglio ancora se già conosciuti dall’allenatore toscano. Per questo motivo tornano d’attualità profili già allenati in passato da Spalletti. In cima alla lista resta Alisson, portiere brasiliano già avuto ai tempi della Roma. Attenzione anche a Kim, difensore seguito come possibile soluzione in caso di partenza di Bremer. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è anche Emerson Palmieri. Il laterale rappresenta una soluzione concreta per la corsia sinistra, anche lui sbocciato con Spalletti ai tempi della Roma, esattamente come Alisson. Un giocatore esperto, affidabile e già inserito nei meccanismi richiesti dal tecnico.

Emerson Palmieri, un’opzione concreta

La situazione della fascia sinistra potrebbe cambiare profondamente. La possibile cessione di Cambiaso, legata alle esigenze di bilancio, obbliga la Juventus a valutare alternative. In questo scenario cresce la candidatura di Emerson Palmieri. L’esterno ha disputato una stagione positiva al Marsiglia. Ha collezionato 37 presenze e fornito 3 assist nonostante una stagione complicata. La sua candidatura piace anche per motivi extra campo. L’entourage del giocatore coincide con quello di Douglas Luiz. Questo potrebbe facilitare eventuali contatti tra le parti. Inoltre il profilo convince per esperienza e mentalità vincente. Emerson ha conquistato tutte le principali competizioni europee. Nel suo palmarès figurano Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa europea. Resta poi il ricordo più importante. Il difensore ha fatto parte dell’Italia campione d’Europa, confermandosi uomo affidabile nei momenti decisivi.

La pista Alisson può riaprirsi

Il mercato bianconero continua però a guardare anche alla porta. La Juventus segue da tempo la situazione di Alisson, considerato un profilo ideale per leadership ed esperienza. Nelle ultime settimane il club aveva valutato anche Robertson per la corsia sinistra. Tuttavia lo scozzese sembra destinato altrove e la pista appare raffreddata. Per Alisson, invece, qualcosa potrebbe cambiare. Dopo le recenti trasformazioni interne al Liverpool, alcuni scenari potrebbero riaprirsi. La Juventus osserva con attenzione. L’idea di Spalletti resta chiara: costruire una squadra pronta subito. E per farlo il tecnico continua a guardare soprattutto ai suoi uomini di fiducia.