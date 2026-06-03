La Juventus continua la ricerca del nuovo portiere

La Juventus continua a lavorare per individuare il portiere titolare della prossima stagione. Le valutazioni proseguono da settimane e la dirigenza bianconera mantiene aperti diversi scenari. Per molto tempo la priorità è sembrata essere Alisson, considerato il profilo ideale per esperienza, leadership e affidabilità internazionale. Negli ultimi giorni, però, quella pista si è progressivamente raffreddata. Proprio questo cambiamento ha spinto la Juventus a valutare nuove alternative. Tra i profili emersi con maggiore forza c’è adesso quello di Emiliano Martinez. Il portiere argentino viene proposto da tempo sul mercato internazionale e negli ultimi mesi il suo entourage avrebbe intensificato i contatti con diverse società europee. La novità riguarda soprattutto la posizione della Juventus. Se inizialmente il club aveva mantenuto un atteggiamento prudente, oggi la candidatura del campione del mondo viene considerata con maggiore attenzione. Questo non significa che esista già una trattativa concreta. Al momento mancano infatti contatti diretti tra club e qualsiasi eventuale operazione dovrà essere valutata attentamente sotto il profilo economico.

Martinez convince, ma resta il nodo dei costi

Dal punto di vista tecnico, Martinez rappresenta esattamente il tipo di profilo che la Juventus sta cercando. Esperienza internazionale, personalità, leadership e capacità di gestire la pressione sono caratteristiche considerate particolarmente importanti. Anche Luciano Spalletti vorrebbe infatti un portiere esperto, capace di diventare rapidamente un riferimento all’interno dello spogliatoio. Il vero ostacolo riguarda però la sostenibilità economica dell’operazione. La Juventus continua a muoversi con attenzione sui costi e vuole evitare investimenti considerati eccessivi. Per questo motivo, parallelamente alla pista argentina, la dirigenza continua a monitorare numerose alternative. L’obiettivo resta chiaro: trovare un portiere di alto livello senza compromettere gli equilibri economici costruiti negli ultimi mesi.

Vicario resta sullo sfondo, si raffredda De Gea

Tra le opzioni ancora considerate c’è anche Guglielmo Vicario. Il portiere italiano continua a essere un profilo seguito con interesse, soprattutto perché il suo desiderio di tornare in Italia viene considerato reale. Ad oggi non risultano però contatti diretti con l’entourage del giocatore. La Juventus osserva l’evoluzione della situazione e potrebbe approfondire il discorso nelle prossime settimane. Più distante, almeno per il momento, la candidatura di David De Gea. Il portiere spagnolo continua a essere presente nelle valutazioni generali, ma la pista viene considerata meno calda rispetto ad altre soluzioni. Una cosa però appare evidente: la Juventus vuole un portiere importante e non ha ancora preso una decisione definitiva. Per questo motivo la corsa resta completamente aperta, con Martinez oggi in crescita, Vicario sullo sfondo e altre soluzioni ancora possibili.