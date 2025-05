Calciomercato Juve / Osimhen: arriva la decisione finale! Pare che...

In casa Juventus si continua a lavorare guardando al futuro. Occhio alle voci su Victor Osimhen: il punto della situazione

Sono giorni intensi in casa Juventus. Le ultime giornate di campionato si stanno rivelando ricche di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Dopo un’annata complicata, che ha estromesso la compagine da tutti gli obiettivi per cui aveva la possibilità di concorrere, la Juve si ritrova a una giornata dalla fine del campionato con un ultimo obiettivo da poter centrare: la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. È tutto nelle mani della squadra affidata, per questo compito, a mister Igor Tudor. Vincendo a Venezia, domenica prossima, verrebbe meno ogni calcolo e ogni scenario di incastro con i risultati di Roma e Lazio. La Juve sarebbe quarta in automatico. È un obiettivo da centrare ad ogni costo per il blasone e per l’economia: la Champions porta soldi e i soldi rendono possibili i colpi di calciomercato. Uno, ad esempio, potrebbe essere Victor Osimhen. Sul quale, la Juve ha preso una decisione.

Juventus: la decisione su Victor Osimhen | Notizie calciomercato

La Juventus ha deciso: checché ne dica per le vie ufficiali – le parole del direttore Cristiano Giuntoli dicevano il contrario di quanto stiamo per riportare – Victor Osimhen è l’obiettivo per l’attacco. Arrivarci non sarà semplice visto che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, chiede tanti soldi. Almeno i 75 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione del contratto valevole per l’estero. la Juventus non ha così tanti soldi ma spera di poterci arrivare attraverso il combinato disposto di due azioni. La prima è battere il Venezia, chiudere questa travagliata stagione al quarto posto, qualificarsi per la Champions e incassare da questa cosa. L’altra cosa – spiega il Corriere dello Sport sulla sua edizione odierna – è cedere Dusan Vlahovic per una cifra che vada tra i 40 e i 50 milioni. Il piano della Juve è ben chiaro e definitvo: il calciomercato sta per decollare.