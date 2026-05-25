È vicino a sfumare definitivamente il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto difensivo: Marcos Senesi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham.

Il difensore argentino, ha appena concluso la stagione con la maglia del Bournemouth ed è pronto a liberarsi a parametro zero. Su di lui nelle ultime settimane si è inserito con prepotenza il club londinese e ora, dopo la salvezza raggiunta nell’ultima gara contro l’Everton, è pronto a sferrare lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del classe 1997.

Nonostante, la Vecchia Signora, ha seguito Senesi per lungo tempo e come vi avevamo raccontato c’erano stati anche dei contatti con il suo agente, la volontà del calciatore di restare in Premier League ha fatto la differenza. Con il calciomercato alle porte, i bianconeri dovranno ora virare su altri obiettivi.