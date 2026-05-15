Senesi, un'occasione d'oro

Il comunicato del club

Era nell'aria da settimane, ma oggi è arrivata l'ufficialità.nella prossima stagione. L'annuncio è arrivato direttamente dal club inglese tramite un comunicato ufficiale. Il classe 1997a partire dal 30 giugno 2026 dopo esser arrivato dalnel 2022. In Inghilterra, finora, ha collezionato 109 presenze, segnando 6 gol. Negli anni si è caratterizzato per essere un difensore ordinato, capace di saper impostare il gioco come se fosse un regista. Dominante nel gioco aereo, gode di un fisico invidiabile che gli dona anche una grande velocità. Un difensore a tutto tondo, che allafarebbe molto comodo.Il club del Vitality Stadium ha voluto ringraziare il giocatore tramite un comunicato ufficiale. Un modo anche per annunciare ai tifosi (e non) del suo addio al club. Di seguito il comunicato:

"AFC Bournemouth può confermare che Marcos Senesi lascerà il club quest’estate alla scadenza del suo contratto, ponendo fine a quattro anni memorabili sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Dal suo arrivo dal Feyenoord nel 2022, il difensore centrale è stato una figura chiave in uno dei periodi di maggior successo nella storia del club. Presenza autorevole al centro della difesa, ha collezionato 124 presenze con i Cherries e ha svolto un ruolo importante nell’aiutare il club a consolidare il proprio posto in Premier League.

Durante la storica stagione 2024/25 del club, Senesi è stato una parte fondamentale della squadra che ha raggiunto il più alto bottino di punti nella storia dell’AFC Bournemouth in Premier League (56), contribuendo anche al nono posto finale in classifica. Nel corso degli anni, il difensore ha segnato gol decisivi in vittorie storiche contro Manchester United, Crystal Palace e Brighton & Hove Albion, risultando inoltre fondamentale per gli 11 clean sheet ottenuti dalla squadra finora in questa stagione".

La Juventus spera nell'impresa

Chelsea

Tra i tanti club europei interessati al giocatore c’è la. Il profilo piace da tempo aper caratteristiche tecniche e per la necessità bianconera di inserire un centrale di piede sinistro. La concorrenza, però, è alta: diversi top club inglesi si sono informati, con ilin prima fila. Laha effettuato sondaggi esplorativi e resta alla finestra, consapevole che l’operazione è complessa ma che l’occasione a parametro zero rende il tentativo obbligato. Il problema, oltre alla concorrenza, potrebbe essere la richiesta d'ingaggio. Il calciatore sa che altrove potrebbe guadagnare di più rispetto che in Italia. La dirigenza, se vuole aggiudicarselo, dovrà convincerlo con un progetto tecnico a lunga durata e, soprattutto, vincente.