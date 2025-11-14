Calciomercato Juve, le parole di Pedullà: “David resta”

Pedullà fa chiarezza sul mercato della Juventus: nessuna trattativa per David, mentre Vlahovic resta legato al rinnovo rinviato.

Alfredo Pedullà, durante il suo ultimo video su YouTube, si è soffermato sul calciomercato della Juventus, in particolare facendo un approfondimento sulle questioni Jonathan David e Dusan Vlahovic. L’esperto di mercato, ha parlato di come oggi ci sia molta confusione. Ha ribadito che la società bianconera non sta ascoltando nessuna offerta per il centravanti canadese, né dall’Italia né dall’estero.

Il giornalista ha sottolineato di come David sia stato oggetto di giudizi affrettati: “Ha avuto difficoltà nei primi mesi, ma Spalletti farà di tutto per recuperarlo”. Quindi la posizione del club è netta, nessuna cessione a gennaio.

In merito alla posizione di Dusan Vlahovic, Pedullà ricorda le dichiarazioni di Comolli risalenti a qualche giorno fa:. “Nessun rinnovo prima della scadenza, le valutazioni si faranno alla fine della stagione. È utopistico immaginare che la Juve prende un altro attaccante avendo un titolare in scadenza e l’altro arrivato a parametro zero pochi mesi fa”.

La linea quindi è tracciata, le proprietà dei bianconeri in questo momento sono andare alla ricerca di giocatori per coprire altri ruoli( come quello di regista). La questione attaccante al momento rimane congelata, se ne riparlerà quando e se arriveranno le prime offerte.

