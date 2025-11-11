Juventus scatenata! Spalletti vuole questi 3 colpi di calciomercato

Luciano Spalletti avrebbe le idee chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato da provare a portare a termine per la Juve che verrà

Luciano Spalletti è approdato sulla panchina della Juventus con un chiaro obiettivo in mente: provare a riportare i bianconeri al successo. Non solo quello legato a questa o quella partita. Ma allo scudetto.

In casa Juventus lo sanno tutti: vincere non è importante. E’ semplicemente l’unica cosa che conta. Spalletti è consapevole di questo e per questo motivo sta lavorando sul campo e non solo, per tentare un affondo importante. Non è semplice, lo sappiamo. Ma una mano potrebbe arrivare anche dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, Spalletti sembra avere le idee chiare

Detto che Dusan Vlahovic potrebbe (clamorosamente) restare, allo stesso tempo possiamo dire che qualcuno di importante dovrà arrivare. All’interno della rosa della Juventus ci sono calciatori forti. Ma non bastano. Spalletti, in questo senso, avrebbe individuato almeno tre calciatori che potrebbero fare a caso suo. Il primo è senza dubbio Frattesi: lo ripetiamo. E’ un calciatore che all’Inter non sembra pronto a rientrare nelle rotazioni di Chivu ma le sue qualità sono fuori discussione. Motivo per cui ci aspettiamo un possibile affondo bianconero. Ma non solo. Nella lista di Spalletti ci sarebbero – come detto – anche altri due nomi.

Gli altri due nomi per il centrocampo della Juve

L’altra pista che la Juventus sta valutando porta ad Adrian Bernabé, 24 anni, regista spagnolo in forza al Parma. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola, Bernabé incarna perfettamente il tipo di centrocampista apprezzato da Spalletti: grande qualità tecnica, ottima visione di gioco e una naturale eleganza nel gestire i momenti più intricati. In questa stagione ha già disputato 13 partite e realizzato 2 gol, l’ultimo nel 2-2 contro il Milan dello scorso weekend. Il suo contratto con il club emiliano è valido fino al 2027 e, pur essendo un elemento chiave della squadra, la Juventus potrebbe provare a convincere il Parma con un’offerta ben studiata, anche grazie al basso ingaggio del giocatore. E poi occhio pure ad un altra opzione. Ossia quella legata a Pierre-Emile Hojbjerg, 30 anni, centrocampista danese attualmente al Marsiglia. Giocatore di grande esperienza e personalità, è considerato un vero leader nello spogliatoio e uno dei punti fermi della formazione di Roberto De Zerbi, seconda in Ligue 1 alle spalle del PSG. Pur non essendo un regista classico, Hojbjerg si distingue per intelligenza tattica, ordine e capacità di dettare i tempi di gioco. De Zerbi lo ritiene indispensabile, motivo per cui per la Juventus non sarà facile intavolare una trattativa già a gennaio. Tuttavia, un eventuale scambio con Locatelli – giocatore molto apprezzato da De Zerbi ai tempi del Sassuolo – potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’operazione.