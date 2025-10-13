Calciomercato Juve, Kessie rimane sempre un obiettivo
Stefania Palminteri
13 Ottobre, 14:25
Kessie è difficile
La Juventus starebbe pensando a Franck Kessie per rafforzare il proprio centrocampo. Al momento l'ingaggio percepito dell'ivoriano rappresenta però un problema.

La Juventus vorrebbe rafforzare il proprio centrocampo nella prossima sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato dell’interesse dei bianconeri per Milinkovic-Savic. Oltre al centrocampista ex Lazio, il club bianconero starebbe pensando a Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan in scadenza con il proprio club attuale, l’Al Hilal, non disprezzerebbe un ritorno nel campionato italiano.

Il giocatore ivoriano per poter tornare a giocare in Serie A, dovrà sicuramente ridursi l’ingaggio, dato che al momento percepisce 15 milioni di euro. La Juventus resta in attesa, nelle prossime settimana scopriremo l’evolversi della situazione.

