Calciomercato Juve, Kessie rimane sempre un obiettivo

La Juventus vorrebbe rafforzare il proprio centrocampo nella prossima sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato dell’interesse dei bianconeri per Milinkovic-Savic. Oltre al centrocampista ex Lazio, il club bianconero starebbe pensando a Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan in scadenza con il proprio club attuale, l’Al Hilal, non disprezzerebbe un ritorno nel campionato italiano.
Il giocatore ivoriano per poter tornare a giocare in Serie A, dovrà sicuramente ridursi l’ingaggio, dato che al momento percepisce 15 milioni di euro. La Juventus resta in attesa, nelle prossime settimana scopriremo l’evolversi della situazione.