Calciomercato Juve, Milinkovic può essere un’occasione?

Il centrocampisa serbo è sempre nei radar della società bianconera. La Juventus vorrebbe portarlo a Torino già a gennaio, ma il fattore economico è un ostacolo.

Il primo nome della Juventus, per rafforzare il proprio centrocampo è quello di Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Lazio, oggi in forza all’Al-Hilal è negli ultimi mesi del suo contratto. Nonostante il “Sergente” in più di qualche occasione ha dichiarato di trovarsi bene in Arabia, soprattutto ora che è allenato da Simone Inzaghi, un suo ritorno in Serie A, non va escluso. Milinkovic è ancora nel pieno della sua carriera e, nonostante qualche anno fuori dai campionati europei, potrebbe fare ancora la differenza viste le sue notevoli qualità. L’operazione senz’altro non sarà semplice, visto che per tornare in Italia, il centrocampista dovrebbe ridursi notevolmente lo stipendio.

L’idea della Juventus

L’idea della Juventus, rimane quella di regalare a Tudor un centrocampista che possa fare la differenza e, che già conosca il campionato italiano. Per questo gli occhi sono puntati sul centrocampista serbo. Ad oggi, va detto che l’ostacolo più grande rimane quello economico. Infatti, Milinkovic percepisce circa 20 milioni netti a stagione. Per potersi liberare a gennaio, dovrebbe di fatto rescindere il suo contratto. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano “Tuttosport“, l’ex Lazio dovrebbe rinunciare a metà del suo stipendio attuale, circa 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane, sicuramente capiremo se la società bianconera, tenterà di approfondire il discorso e chissà, intavolare una vera e propria trattativa.