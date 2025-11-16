Calciomercato Juve, interesse per un regista spagnolo

Rodrigo Mendoza è il nuovo nome in casa Juve per il mercato di gennaio. La dirigenza sarebbe rimasta stregata dal talento del classe 2005.

In casa Juventus la questione regista è diventata una priorità con l’arrivo di Luciano Spalletti. Il tecnico infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera, la necessità di inserire all’interno della rosa un giocatore in grado di offire qualità e tempi di gioco in mezzo al campo.

Con l’imminente passaggio di modulo(4-3-3 o 4-3-2-1), l’ex ct azzurro vorrebbe avere in mezzo al campo un regista puro. Ricordiamo come Spalletti, nelle sue precedenti avventure abbia proprio fatto del regista un punto di riferimento(vedi Brozovic, Pjanic e Lobotka).

Nelle ultime ore, si è fatto avanti un nome nuovo, si tratta di Rodrigo Mendoza. Il centrocampista classe 2005, attualmente in forza all’Elche, è finito già da diverso tempo nei radar dei scout bianconeri. Più di preciso, sarebbe già stato visionato durante lo svolgimento del Mondiale Under 20.

Mendoza, spesso accostato a Pedri del Barcellona per somiglianza in alcune caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenterebbe il giusto identikit per la Juventus che Spalletti vorrebbe costruire. Giovane, promettente e qualità tecnica superiore, insomma tutti indizi che portano ad un grande giocatore.

I costi dell’operazione

L’operazione naturalmente non è delle più facili. Il club spagnolo, ha da poco rinnovato il contratto con il proprio calciatore fino al 2028, inserendo all’interno una clausola da 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma allo stesso tempo invitante per provare ad aggiudicarsi uno dei migliori talenti in circolazione nella Liga. La Juventus, dovrà fare le sue valutazioni e dopodiché decidere come procedere. Le alternative, come vi abbiamo già raccontato, restano Adrian Bernabé del Parma e Ayyoub Bouaddi del Lille.