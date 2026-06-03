Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore, ha diverse richieste da top club europei e, la Vecchia Signora in caso di un’offerta ritenuta congrua valuterebbe la sua cessione.

Con il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, il club bianconero ha necessità di fare almeno una cessione importante per poter incrementare il budget e finanziarsi le operazioni in entrata. In questo scenario, l’esterno rappresenta uno dei profili destinati a lasciare la Juventus.

L’interesse del Chelsea

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il numero 27 bianconero. Il club londinese, ritiene Cambiaso il profilo adatto per rinforzare la propria corsia mancina e, in caso di addio di Cucurella potrebbe partire l’assalto per assicurarsi le prestazioni dell’ex Genoa.

La concorrenza, tuttavia, non manca e si estende anche al campionato spagnolo. Vi abbiamo raccontato infatti di come nelle scorse settimane anche il Barcellona abbia sondato il terreno per l’esterno bianconero.

La strategia alla Continassa verrà delineata in base all’entità economica delle offerte che perverranno nelle prossime settimane. Di fronte a una proposta ritenuta irrinunciabile, la dirigenza juventina accetterebbe la partenza dell’esterno per reinvestire immediatamente il capitale nel processo di rinnovamento della squadra.