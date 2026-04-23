La Juventus è disposta a trattare con il Barcellona per la cessione di Cambiaso. In caso di addio piace Bernasconi dell’Atalanta.
Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il club catalano, nelle ultime settimane si sarebbe già informato per conoscere i costi e la fattibilità dell’operazione.
La società bianconera, non considera Cambiaso inamovibile e davanti all’offerta giusta si procederebbe a trattare. I bianconeri valutano l’esterno circa 40 milioni, cifra che permetterebbe poi al club di finanziare nuovi colpi in entrata. Nelle prossime settimane, i blaugrana potrebbero far recapitare a Torino la prima offerta ufficiale.
Bernasconi come sostitutoIn caso di addio del laterale ex Genoa, il nome per sostituirlo è quello di Bernasconi. Il difensore dell’Atalanta piace moltissimo per duttilità e propensione offensiva, mentre la Dea valuta il cartellino circa 25 milioni forte di un lungo contratto fino al 2030. L’operazione permetterebbe di mantenere alto il livello tecnico della rosa, assicurando a Torino un profilo di assoluta prospettiva per il futuro.
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