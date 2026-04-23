Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il club catalano, nelle ultime settimane si sarebbe già informato per conoscere i costi e la fattibilità dell’operazione.

La società bianconera, non considera Cambiaso inamovibile e davanti all’offerta giusta si procederebbe a trattare. I bianconeri valutano l’esterno circa 40 milioni, cifra che permetterebbe poi al club di finanziare nuovi colpi in entrata. Nelle prossime settimane, i blaugrana potrebbero far recapitare a Torino la prima offerta ufficiale.

Bernasconi come sostituto

Il difensore dell’Atalanta piace moltissimo per

duttilità e propensione offensiva

, mentre la Dea valuta il cartellino circa

25

milioni

forte di un lungo

contratto

fino al

2030

.

L’operazione permetterebbe di mantenere alto il livello tecnico

della rosa, assicurando a Torino un profilo di assoluta prospettiva per il futuro.

In caso di addio del laterale ex Genoa, il nome per sostituirlo è quello di