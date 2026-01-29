Calciomercato Juve, il Bologna pensa a Joao Mario

Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano da Torino. Il Bologna avrebbe messo nel mirino il terzino portoghese.

La Juventus continua a lavorare per regalare a mister Spalletti nuovi innesti. Nel frattempo la società bianconera, è concentrata anche nelle operazioni in uscita. Il principale indiziato a lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato è Joao Mario. Il terzino portoghese non è mai riuscito ad entrare nei tatticismi dell’allenatore e per questo cambierebbe volentieri aria.

Nelle ultime ore si registra l’interesse del Bologna, che avrebbe fatto i primi sondaggi esplorativi. Qualora la trattativa procede e vada a buon fine, la Juventus potrebbe decidere dí affondare il colpo per Norton-Cuffy. Seguiranno aggiornamenti.