Calciomercato Juve, Marchetti: “Nuovi contatti per Norton-Cuffy”

Oggi ci sono stati nuovi contatti tra la Juventus e il Genoa per Norton-Cuffy. Leggiamo le parole di Luca Marchetti.

Manca sempre meno alla chiusura di questa sessione invernale di calciomercato e, negli ultimi giorni, in orbita Juventus ci sono diversi nomi quali possibili nuovi arrivi. Uno di questi è Norton-Cuffy, profilo che vi abbiamo già raccontano nei giorni scorsi. Per fare il punto sugli sviluppi della situazione, è intervenuto a Sky Sport Luca Marchetti. Leggiamo le sue parole:



“Sempre per quanto riguarda la Juventus, serve un giocatore sulla fascia destra. Norton-Cuffy è stata l’ultima pista che la Juventus ha sondato e ne stiamo parlando da ieri. È stato proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione alla Champions della Juventus. Il Genoa non ha soltanto la Juventus che si è interessata a Norton-Cuffy, ci sono anche squadre in Inghilterra, ci sono stati sondaggi nei mesi passati anche di Napoli e Roma.

Oggi la Juventus si è rifatta sotto e vedremo insomma se ci sarà la possibilità di andare a chiudere anche questo tipo di operazione. Spalletti aveva chiesto tre tipologie di giocatore un numero nove, un vice Yildiz e un esterno di destra. Nel piano e nel disegno tecnico della Juventus, le linee guida del mercato stiano andando in questa direzione, anche se mancano pochi giorni però gli obiettivi sono chiari”. Così Luca Marchetti.