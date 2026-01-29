Calciomercato Juve, Marchetti: “Nuovi contatti per Norton-Cuffy”

Manca sempre meno alla chiusura di questa sessione invernale di calciomercato e, negli ultimi giorni, in orbita Juventus ci sono diversi nomi quali possibili nuovi arrivi. Uno di questi è Norton-Cuffy, profilo che vi abbiamo già raccontano nei giorni scorsi. Per fare il punto sugli sviluppi della situazione, è intervenuto a Sky Sport Luca Marchetti. Leggiamo le sue parole:
“Sempre per quanto riguarda la Juventus, serve un giocatore sulla fascia destra. Norton-Cuffy è stata l’ultima pista che la Juventus ha sondato e ne stiamo parlando da ieri. È stato proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione alla Champions della Juventus. Il Genoa non ha soltanto la Juventus che si è interessata a Norton-Cuffy, ci sono anche squadre in Inghilterra, ci sono stati sondaggi nei mesi passati anche di Napoli e Roma.
Oggi la Juventus si è rifatta sotto e vedremo insomma se ci sarà la possibilità di andare a chiudere anche questo tipo di operazione. Spalletti aveva chiesto tre tipologie di giocatore un numero nove, un vice Yildiz e un esterno di destra. Nel piano e nel disegno tecnico della Juventus, le linee guida del mercato stiano andando in questa direzione, anche se mancano pochi giorni però gli obiettivi sono chiari”. Così Luca Marchetti.