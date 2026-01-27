Calciomercato Juve, Di Marzio: “La Juve ci riprova per Kolo Muani”

Secondo Di Marzio la Juventus starebbe pensando al ritorno di Kolo Muani. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.

Nel corso della trasmissione Sky Calciomercato- L’Originale, è intervenuto Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo, ha riferito di come la dirigenza bianconera starebbe pensando per un ritorno di Kolo Muani. Di seguito le sue parole:

“La Juventus ci riprova per Randal Kolo Muani. Il club bianconero non ha smesso di pensare all’attaccante francese, e ha avuto segnali su una sua possibile partenza dal Tottenham, soprattutto se gli Spurs non dovessero qualificarsi tra le prime otto in Champions League. Se il club inglese dovesse aprire, la Juventus dovrebbe riaprire i contatti con il PSG e riallacciare il feeling con il giocatore, che si aspettava di rimanere a Torino, ma poi l’operazione non si era più conclusa, con il passaggio al Tottenham a fine mercato.

Resta dunque una trattativa complicata, ma i bianconeri hanno intenzione di provarci. Kolo Muani, inoltre, è un profilo che piace molto a Luciano Spalletti. Ora resta da capire anche la posizione dell’attaccante, che aveva tenuto duro per restare alla Juventus, ma anche quella del PSG: i bianconeri ci provano”. Così Gianluca Di Marzio.