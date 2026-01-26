Juventus, Marchegiani a Sky: “La Juve ha avuto un grande approccio”

Luca Marchegiani è rimasto sorpreso dall’approccio che ha avuto la Juventus nella gara contro il Napoli. Leggiamo le sue parole a Sky.

Ospite negli studi di Sky Sport Luca Marchegiani, ha parlato della vittoria dei bianconeri sul Napoli nel big match giocato ieri sera allo Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quello che mi ha entusiasmato è l’approccio della Juventus alla partita. Grande aggressività, forza fisica, convinzione. Una squadra trasformata rispetto a due mesi fa. Il lavoro dell’allenatore è stato importantissimo, è riuscito a dare tranquillità a quei giocatori che ne avevano meno. Ho sentito giudizi entusiasti sulla prestazione di David, io non lo sono. Però nella quantità mette anche delle cose decisive e importanti”.