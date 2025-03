Calciomercato Juve, colpo velocissimo: “Arriva per 10 milioni”

Nuovi aggiornamenti molto importanti e pesanti riguardanti il calciomercato della Juventus: il punto della situazione

Si scrive Juventus, si legge cantiere aperto. È la stessa stagione, quello che abbiamo visto fin qui, a dimostrarlo. La squadra si è subito staccata dalla corsa scudetto poi è uscita in malo modo dalle coppe – Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League – ma ora è di nuovo in corsa per le prime posizioni della Serie A. Thiago Motta – blindato, confermato, tutelato dalla società – potrebbe ancora trasformare questa stagione in una stagione memorabile. L’obiettivo minimo è il quarto posto che fa rima con qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Tutto il resto, dal terzo posto in su, ben venga. Insomma, cantiere aperto. È aperto pure in termini di calciomercato. Siamo all’inizio di un nuovo progetto e quindi è logico che tutti siano in discussione e sotto osservazione. Ma pure che giocatori altri, che giocano altrove, siano sotto la lente d’ingrandimento. Insomma, tutto questo per dire che a giugno ci saranno senz’altro dei cambiamenti.

Calciomercato Juventus: chiuso il prossimo acquisto?

In questo senso ci giunge la notizia di un colpo imminente. Secondo il Quotidiano Sportivo, infatti, la Juventus sarebbe vicinissima ad acquistare le prestazioni di Diego Coppola. Il classe 2003, forte difensore del Verona, sarebbe pronto ad approdare alla Continassa per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più eventuali bonus. Giuntoli sta per aggiudicarsi uno dei difensori più emergenti del nostro campionato, un colpo che ricalca la nuova linea verde imposta dalla società. Ma il suo arrivo comporterà, inevitabilmente, una uscita. Si riparte senza dubbio da Bremer e Kalulu, che sono i veri punti di riferimento della retroguardia juventina, discorsi a parte meritano Veiga e Gatti. Il primo, arrivato a gennaio, è in fase di valutazione. Il secondo, invece, sembra non essere in perfetta sintonia con Thiago Motta. Si vedrà. Intanto registriamo questa importanza notizia: Diego Coppola sarebbe molto vicino alla Juventus. Nel frattempo Balzarini ha fatto un annuncio clamoroso su Vlahovic <<<