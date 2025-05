Calciomercato Juve, colpo a sorpresa in attacco: spunta il nome di...

In casa Juventus spunta un nome totalmente nuovo per quanto riguarda il possibile colpo in attacco per l'anno prossimo

Non sono poche le lacune che la Juventus dovrà riparare in sede di calciomercato. La società bianconera, non a caso, è già a lavoro per cercare di rinforzare la rosa e costruire una squadra all’altezza per sostenere tre impegni nella prossima stagione. C’è da rimediare ai problemi emersi in questa, di stagione. Un anno che ha sancito il presto fallimento del progetto Thiago Motta, che ha bocciato il mercato fatto l’estate scorsa, che rischia di concludersi senza qualificazione alla prossima Uefa Champions League. La fortuna è che Tudor guida il mini campionato per il quarto posto: Lazio, Roma e Bologna inseguono. Il destino è nelle mani della Juve. Poi sarà calciomercato. Poi sarà tempo di rimediare agli errori fatti e, dimostrando di aver imparato, fare meglio.

Nuova idea per l’attacco della Juventus: ultima ora di calciomercato

Abbiamo parlato di lacune e non possiamo non fare menzione all’attacco. Il reparto è andato molto in affanno quest’anno ed i centravanti in rosa, chi per un motivo chi per un altro, non danno garanzie per il futuro. Con Dusan Vlahovic c’è un problema di intesa oltre che tattico: andrà via in estate, sperando di poter alzare una ricca somma da reinvestire. Arek Milik non dà più garanzie, infatti è stato lungamente ai box. Kolo Muani non verrà riscattato: troppo alta la richiesta del Paris Saint Germain per quello che il francese ha dimostrato.

E allora, si cerca un centravanti. I nomi non mancano. Quelli di Victor Osimhen e Mateo Retegui sono maggiormente in voga. Ma occhio a quelli nuovi. Ad esempio, notizia dell’ultima ora, pare che Cristiano Giuntoli stia attentamente monitorando il profilo di Lorenzo Lucca. Tanto che degli emissari bianconeri sarebbero andati a visionarlo in occasione di Udinese-Monza. Lucca viene da una buona stagione – undici gol in Serie A – e sta attirando le attenzioni di diversi club. La Juventus è tra questi.