Un’estate partita in salita per la Juventus

Il mercato della Juventus è appena iniziato, ma le difficoltà stanno già mettendo sotto pressione ambiente, dirigenza e area tecnica. Le settimane successive al sesto posto finale stanno presentando ostacoli che rischiano di modificare profondamente la programmazione iniziale. La mancata qualificazione alla Champions League continua infatti a produrre conseguenze pesanti. Budget ridotto, minore appeal internazionale e trattative più complicate stanno rallentando la costruzione della nuova squadra. In questo contesto cresce anche il malumore di Luciano Spalletti, che immaginava un avvio differente dopo aver accettato il progetto bianconero. Le tensioni interne emerse nelle ultime settimane sarebbero alimentate anche dalle difficoltà incontrate sul mercato. Per questo motivo nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con John Elkann e Damien Comolli, chiamati a definire strategie e priorità per le prossime settimane.

Bernardo Silva sfuma: ora Spalletti guarda altre soluzioni

Tra i principali obiettivi della Juventus figurava Bernardo Silva, considerato il profilo ideale per alzare il livello tecnico della squadra. Il tecnico bianconero avrebbe spinto personalmente per il portoghese, ritenendolo perfetto per guidare il nuovo progetto. L’idea era semplice: trovare spazio tattico successivamente, portando prima qualità, esperienza e leadership. Tuttavia la trattativa si è progressivamente complicata. L’interesse dell’Atletico Madrid e l’assenza della Champions League hanno reso sempre più difficile immaginare il trasferimento a Torino. Il sogno Bernardo Silva può ormai considerarsi sfumato. Per questo motivo la Juventus sta valutando profili differenti. Tra i nomi seguiti ci sono Brahim Diaz e Tijjani Reijnders, considerati alternative capaci di aggiungere qualità e creatività alla squadra. Parallelamente, Spalletti continua a chiedere una seconda possibilità per Douglas Luiz, convinto che il brasiliano possa ancora essere recuperato all’interno del progetto.

Alisson rallenta, Vlahovic resta il grande interrogativo

La situazione del portiere continua a rappresentare un altro nodo importante. Alisson Becker rimane il profilo preferito, soprattutto dopo i contatti positivi avuti con il tecnico bianconero. Il portiere brasiliano avrebbe manifestato disponibilità al trasferimento anche senza Champions League. La Juventus, inoltre, avrebbe già impostato le basi economiche dell’operazione. Il problema resta il Liverpool. Il club inglese non sembra intenzionato a liberare facilmente uno dei propri leader e questo ha rallentato significativamente la trattativa. La Juventus ha quindi iniziato a studiare alternative concrete. Tra le opzioni valutate figurano Giorgi Mamardashvili, David De Gea e Alexander Nubel, tutti profili monitorati in caso di mancata fumata bianca.

Infine resta aperta la questione più delicata: Dusan Vlahovic. Spalletti continua a sperare nella permanenza dell’attaccante serbo, considerato centrale nel progetto tecnico. Tuttavia il rinnovo resta bloccato e le numerose attenzioni provenienti dall’estero rendono il futuro dell’attaccante sempre più incerto. Il mercato è ancora lungo, ma la Juventus si ritrova già costretta a inseguire soluzioni alternative rispetto ai piani iniziali.