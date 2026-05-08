Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato di come Pini Zahavi- stesso agente di Robert Lewandowski- abbia proposto alla Juventus il profilo di David Alaba. Il terzino austriaco, che compierà 34 anni tra poco meno di un mese, attualmente è un giocatore di proprietà del Real Madrid, ma a giugno lascerà il club madrileno da svincolato.

Indubbiamente, il difensore rappresenterebbe un gran colpo di livello internazionale, ciò che però frena il club bianconero sarebbero le sue precarie condizioni fisiche. Basti pensare alle sue ultime due stagioni nel campionato spagnolo, dove il terzino per via di numerosi infortuni non ha quasi mai visto il campo.

Questo naturalmente viene considerato dalla dirigenza bianconera, un motivo su cui fare attente valutazioni, con l’obiettivo di non ripetere gli errori commessi nel passato. Quindi si possiamo dire che Alaba potrebbe rappresentare una giusta occasione per la Juventus, ma tutto dipenderà dalla sua cartella clinica.

Il commento di Gianni Balzarini

In merito alla notizia di un possibile approdo di David Alaba in bianconero, si è espresso anche Gianni Balzarini, che in un video su YouTube ha commentato cosi un’eventuale trattativa:

”Lui segnò un gol alla Juve, era un grandissimo difensore, aveva una potenza importante e aveva una tecnica sopraffina, non a caso ha giocato nel Bayern e non a caso è andato a giocare, anzi a non giocare nel Real. Non si arriva praticamente a 50 presenze in 3 campionati. Ha 34 anni, è tutto per dire: quanto è stato bravo Alaba ma quanto adesso non serva più Alaba alla Juve. Meglio resti dov’è. Che si vada su giocatori in primis integri e affidabili fisicamente, poi si ragioni sull’età e altro”.