Juve, Tardelli: “Allegri si è ritrovato solo, Giuntoli l’uomo giusto”

Lo spirito Juve

Tra le domande poste, anche quella relativa al dirigente che secondo Tardelli ha meglio incarnato lo spirito e lo stile della Juventus. L'ex giocatore e allenatore ha risposto così: "Sicuramente Boniperti. Era un presidente che quando qualcosa non andava, e lui lo vedeva, ti chiamava. Si metteva al tavolo con te, ti parlava, si incavolava, rideva… Era un personaggio che conosceva tutto di noi, perché era stato un grande calciatore e aveva vissuto quello che vivevamo noi. Conosceva lo spogliatoio, conosceva la squadra e conosceva i momenti della squadra, soprattutto. Ricordo che una volta avevamo perso una partita importante, che ci aveva fatto perdere non ricordo se il campionato o la Coppa, lui venne e ci disse “Doveva andare così. Non c’era alcuna possibilità di fare meglio”. E lo accettò con grande sportività, anche se lui non era molto sportivo nell’accettare le sconfitte… (ride, ndr) Si incavolava sempre, era un personaggio diverso. Adatto al mondo che c’era una volta. Un mondo che comunque in certe dinamiche era abbastanza simile, anche se per altre è totalmente diverso. Ora è tutto spettacolo, ci sono fondi di investimento ed la televisione è molto più importante. Non so se quel calcio fosse migliore o peggiore (migliore per gli ingaggi di certo), ma di sicuro era diverso".