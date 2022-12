Rottura definitiva, la Juve prende subito l’erede di Di Maria / News

C'è ancora una seconda parte di stagione da onorare. La Juventus può trasformare un'annata anonima in qualcosa di importante, magari riuscendo a portare a casa un torneo alla portata come l'Europa League o mettendo a segno un'epica rimonta in chiave scudetto. Insomma, le ambizioni della Vecchia Signora sono assolutamente intatte. La dirigenza è consapevole che il prossimo anno gran parte dell'attuale squadra cambierà. Ci saranno diversi volti nuovi in campo e anche dietro alla scrivania. Ma concentriamoci sul mercato dei calciatori. Una cosa è più che certa, la Juve dovrà fare i conti con la sostituzione di Angel Di Maria, sicuro partente la prossima estate per scadenza del proprio contratto. Le ultime notizie parlano di un nome caldissimo per prendere il posto dell'argentino nello scacchiere tattico di Allegri<<<