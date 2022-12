Tuttosport sgancia la bomba, due scenari per il futuro della Juve: uno clamoroso

"Lasciare la Juve è stato difficile, sento di aver operato bene e in maniera corretta. Ma ho fatto un passo indietro per il bene del club”. Queste le parole accorate dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli durante l'ultima assemblea dei soci. Sono in tanti a chiedersi cosa succederà alla Juventus nel prossimo futuro. Intanto concentriamoci sui fatti. John Elkann ha voluto puntare su un nuovo CDA meramente tecnico, che potesse affrontare le beghe legali in maniera professionale. Il direttore generale prescelto, Maurizio Scanavino, dovrà sia far quadrare i conti, che mantenere alti gli standard sportivi. Confermatissimi Cherubini ed Allegri per ora. Il vero colpo di scena però potrebbe riguardare Andrea Agnelli. Tuttosport rivela due possibili scenari per il 2023, uno realmente sorprendente<<<