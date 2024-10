Biasin: “Jonathan David interessa a Juventus ed Inter”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'interessamento per Jonathan David.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Si parla assai di Jonathan David, canadese del Lille. Va a scadenza a giugno. Ha 24 anni. Guadagna relativamente poco. E infatti piace a mezzo mondo. Nel “mezzo mondo” ci sono pure Juve e Inter, che hanno mosso le rispettive pedine. Ma guai ad avere certezze sul fatto che l’anno prossimo ‘sto ragazzo farà faville in Serie A. I corteggiatori inglesi non mancano e, si sa, quelli hanno grano a strafottere. – Kyrgios ha abbastanza rotto i maroni. – Tuchel sarà ct dell’Inghilterra. Starà certamente pensando a come vincere la Nations League”.

Su Barella

“Intervistato dal canale youtube di Matteo Caccia, Nicolò Barella tra le altre cose ha detto così: “Quando mi sono sentito solo? È successo nell’anno dello scudetto, quando tutti mi criticavano all’inizio della stagione dicendo che non ero il solito Barella. Preferisco essere antipatico che essere simpatico vendendo un’immagine in una maniera non vera”. E cosa gli vuoi dire: bravo davvero. – Christian Eriksen (ieri sera gol e assist con la Danimarca) in questa stagione ha già messo insieme 6 gol e 5 assist tra club e nazionale. La classe non invecchia. Fine pausa. E meno male”.