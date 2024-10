Ag. Raspadori: "Juve? Giacomo sta bene a Napoli, ma..."

Tullio Tinti, agente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Giacomo Raspadori.

Tullio Tinti, agente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Queste sono giornate sempre importanti per la nostra associazione che negli anni ha fatto cose importanti. Per esempio la FIFA aveva fatto un regolamento senza interpellarci e lo abbiamo bloccato negli interessi dei giocatori e del calcio. Ho rapporti con tutti e cerco di essere corretto, chiaramente facendo gli interessi dei miei ragazzi in modo serio. Gabbia? Ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E’ un ragazzo fantastico e un giocatore importante, si è guadagnato tutto da solo. E’ partito indietro ma si è guadagnato il posto a suon di prestazioni. A breve parleremo, mi hanno chiamato e a breve ne discuteremo. Lui è super felice, ha la maglia del Milan addosso fin da bambino e quindi è felice di poter rinnovare e di avere questa considerazione da parte della dirigenza. Poi è chiaro che serva discuterne. Lui è pronto per queste cose, è un ragazzo top, ha cultura, è il primo ad arrivare al campo… Quindi sarebbe pronto”.

Su Raspadori alla Juve

“Giacomo sta bene a Napoli, sicuramente. Il ds è l’ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature”.