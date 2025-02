Addio Juventus, Thiago Motta: clamoroso annuncio / News

Nuove indiscrezioni rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

Juventus tra calciomercato e futuro

In casa Juventus l’aria è tornata respirabile. L’inizio di 2025 è stato difficilissimo per i bianconeri che hanno, lungo la strada, perso punti ed occasioni. Il 4-1 inflitto all’Empoli tra le mura amiche dello Stadium, in rimonta e riscoprendo gli attaccanti apparsi in grande spolvero, è una bella iniezione di fiducia. Ora, però, viene il difficile. Ossia: la continuità. È stata questa la più grande pecca palesata dalla squadra di Thiago Motta nell’arco della prima parte di stagione: un passo avanti, due indietro, tre avanti, altri due indietro. E così via. Un andamento che non è passato inosservato ai piani alti della dirigenza che, come è giusto che sia, sta facendo le sue valutazioni per il presente e per il futuro.

News Juventus: c’è già il sostituto di Thiago Motta?

Partiamo dal presente: la posizione di Thiago Motta è decisamente salda. Dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso – ad esempio, una serie di sconfitte consecutive – per spingere la Juventus a cambiare guida tecnico in itinere. A giugno, invece, si procederà ad una valutazione che terrà conto di tutto il percorso e, soprattutto, inevitabilmente, del risultato finale. Secondo indiscrezioni raccolte da Juvenews.eu, infatti, l’allenatore italo-brasiliano, che ha preso le redini della squadra con l’obiettivo di riportarla ai vertici del calcio europeo attraverso il bel calcio, potrebbe essere a rischio esonero qualora i bianconeri non riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La parola ambizione fa rima con quella Juventus. È così da sempre. Non importa il momento storico, non importa la rosa giovane, non importa la presenza di squadre più forti. La Juve deve vincere. Punto. E l’obiettivo minimo, in questo senso, è qualificarsi alla Uefa Champions League. È questo l’obiettivo di Thiago Motta. Palla a lui e al campo. Nel frattempo, il diesse Giuntoli, in via del tutto preventiva, si è appuntato il nome di un possibile allenatore su cui puntare nel caso in cui Motta venisse sollevato dall’incarico a fine stagione. Stiamo parlando di Roberto De Zerbi. In tutto questo occhio, perché rispetto al calciomercato della Juventus ci sarebbe un colpo molto vicino! <<<