Addio Juventus, è finita: la bomba della notte | Calciomercato

Benvenuti nella nuova rubrica di Juvenews.eu. Raccogliamo le indiscrezioni delle prime ore del mattino e ve le riportiamo

La Bomba della notte è la nuova rubrica di calciomercato di Juvenews.eu. Oggi il primo numero, che esce dalle prime ore del mattino ed è disponibile a tutti i nostri lettori a partire dalle ore 7.00.

Calciomercato Juventus, occhi aperti su Dusan Vlahovic

Inauguriamo questa nostra rubrica con il primo numero, il primo articolo. Che dedichiamo a una bomba di calciomercato sulla Juventus che abbiamo raccolto in queste ore e che – vedrete – troverà conferme nelle prossime ore. L’argomento di oggi è quello legato a Vlahovic. Più o meno, ogni tifosi della Juventus sa bene che la situazione è quel che è. Nel senso che quello che potrebbe succedere è abbastanza chiaro. Noi, però, siamo andati a fondo. E abbiamo indagato, trovando risposte abbastanza chiare.

Quella di oggi allo Juventus Stadium, sarà probabilmente la sua ultima partita con la maglia bianconera addosso, in casa. Dusan ha vissuto questi anni a Torino con più bassi che alti. Ed il feeling non è mai scoppiato per davvero. Anche per questo motivo, non è arrivato il rinnovo. Anche per questo, la Juventus sarà obbligato a cederlo se vorrà evitare di perderlo a zero euro. E allora, qui si aprirà uno scenario tutto nuovo. Che succederà?

La valutazione sembra chiara: la Juventus non cederà Dusan per una somma inferiore ai 40 milioni di euro. Allo stesso tempo, non ci si può attendere che qualcuno possa fare follie. Anche per questo, bisognerà trovare un compromesso. L’unica certezza che abbiamo noi di Juvenews.eu è che Dusan saluterà. Ed ecco perché i bianconeri stanno già lavorando in questa direzione. Tanto che qui sotto, vi lasciamo il link che svela i due colpi che Giuntoli sogna per l’attacco bianconero.

