Mercato Juve | Addio Allegri? Giuntoli ha già deciso / News

La Juventus vuole pianificare il futuro e vuole farlo anche molto in fretta. Per questa ragione, in vista della prossima stagione è stato individuato da tempo il nome di Cristiano Giuntoli nel ruolo di DS. L'artefice - per buona parte - del miracolo azzurro, avrà il compito di costruire una Juventus che possa tornare ad essere vincente, secondo i principi della sostenibilità e delle intuizioni.