La Juventus non dorme ed anzi sta già cercando di scrivere con grande rapidità il suo futuro. Il club gestito da Exor, deve capire quali saranno i primi passaggi per la prossima stagione e soprattutto quali saranno i primi calciatori ad essere riconfermati. Si parte da una buona base, vista anche la riconferma di un ottimo tecnico come Luciano Spalletti. Allo stesso tempo, però, ci sono diversi punti di domanda da risolvere e tra i giocatori che fanno parte di questo dubbio c'è anche un brasiliano che solo due anni fa è arrivato a Torino come uno dei centrocampisti più in forma di tutto il mondo e non solo della Premier League.

Si scrive il futuro di Douglas Luiz

Douglas Luiz in azione

Il centrocampista pare avere le idee chiare e dopo la seconda avventura con l'Aston Villa che non è andata al meglio, visto che è passato da un ruolo da assoluto protagonista ad uno da sostituto. La Juventus sa che avrà tutti i numeri e soprattutto la possibilità di dare di nuovo credito ad un talento che ha dimostrato in carriera di poter essere infermabile anche ad altissimo livello. Non possiamo fare altro che passare ai prossimi passaggi.

I prossimi passaggi sul mercato

Salvo clamorosi colpi di scenacon tutti gli altri, visto che queste ultime due stagioni lo hanno portato al di fuori del giro della Nazionale.ha voglia di giocarsi le sue carte a pieno titolo e di conseguenza non possiamo fare altro che cercare di capire quali potrebbero essere i compagni di reparto. Logicamente il brasiliano ha bisogno di rilanciarsi e di conseguenza Luciano Spalletti cercherà di fare corda anche su questo dettaglio molto importante di rivalsa e riscatto. Non resta che vedere quale sarà la scelta della società dopo i primi giorni di ritiro.