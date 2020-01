Mercato, tenetevi forte: Agnelli ha in mente due botti assurdi! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Il presidente Agnelli non ha mai nascosto la sua intenzione di far crescere anno dopo anno la sua Juventus anzi – come da lui stesso confermato in più occasioni – la vuole portare in vietta al calcio mondiale. L’acquisto, ad esempio, di Cristiano Ronaldo sta a dimostrare quali siano le reali ambizioni del numero uno bianconero: solo il top del top. E così sarà anche in futuro. In questo contesto dunque vanno ad inserirsi alla perfezione alcune indiscrezioni che – se confermate – avrebbero davvero del clamoroso. A riportare la doppia notizia bomba è stato il quotidiano La Repubblica, che ha delineato uno scenario assurdo in vista della prossima estate che farebbe sognare ogni tifoso bianconero: due botti enormi, uno in campo e uno in panchina. I nomi in questione? Tenetevi forte: Kylian Mbappé e Pep Guardiola. Sì, avete sentito bene. Secondo quanto riportato infatti da La Repubblica, Agnelli cullerebbe ancora il sogno proibito di portare il fenomeno francese del PSG a Torino per costruire un attacco stellare, ma non avrebbe mai dimenticato neanche Guardiola, che la scorsa estate ha fatto parlare molto di sé nell’ambiente bianconero. Il futuro di Sarri infatti sarebbe in discussione: se il tecnico ex Napoli e Chelsea non convincerà da qui a fine stagione e soprattutto non porterà risultati e vittorie (scudetto o Champions League), allora la sua parentesi alla Juventus potrebbe già concludersi dopo un solo anno. E, a quel punto, il nome di Guardiola tornerebbe fortissimamente in auge, viste anche le tante voci che lo vorrebbero in uscita dal Manchester City nel prossimo futuro. Lo diciamo subito: quello descritto da La Repubblica sembra essere uno scenario davvero incredibile e di difficilissima attuazione (anche perché ci vorrebbe uno sforzo economico esorbitante per metterlo in pratica), ma la bomba è stata sganciata. Mbappé e Guardiola insieme alla Juve il prossimo anno: sarebbe questa l’ultima, folle idea di Agnelli per sognare in grande e continuare a crescere in maniera esponenziale. E non è ancora finita qua. Nel frattempo infatti sono arrivate altre clamorose novità anche per quanto riguarda il mercato bianconero di gennaio. Tutto vero, Paratici ha deciso: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA