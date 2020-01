Calciomercato Juventus, blitz improvviso: la notizia spaventa i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quasi totalmente a sorpresa, nelle scorse ore è arrivata una pesante notizia di calciomercato della Juventus che sta spaventando tutto l’ambiente bianconero. L’indiscrezione riguarda Merih Demiral. E parliamo di sorpresa perché il classe ’98, dopo un avvio di stagione in sordina, si è preso la Juve a suon di prestazioni molto convincenti. Sì, è vero: il difensore turco ha acceso le sirene del mercato nazionale ed internazionale negli ultimi tempi, ma ormai – dopo la sua esplosione – il suo sembrava un capitolo totalmente chiuso. L’idea della società e di mister Sarri, che continua a riproporlo da titolare al fianco di Bonucci, rimane quella di puntare forte su Demiral e non ascoltare le tante proposte e richieste arrivate per lui: ecco perché fa molto più effetto e sorprende la notizia riportata da Calciomercato.it. Secondo il portale infatti, proprio in questi giorni ci sarebbe stato un blitz a Londra degli agenti del difensore turco. Proprio dall’Inghilterra infatti arrivano gli interessamenti più forti e concreti per Demiral, con Arsenal, Leicester, Tottenham e Manchester United pronti all’assalto del giocatore bianconero. La domanda quindi sorge spontanea: perché questo blitz improvviso, nonostante la ferma convinzione della Juve di non voler vendere Demiral? La notizia ovviamente ha allarmato i tifosi bianconeri, che hanno già imparato ad apprezzare molto la grinta e le qualità del ventunenne ex Sassuolo. La vicenda dunque rimane ancora aperta: mentre Demiral continua a scendere in campo regolarmente con la maglia bianconera, intanto le sirene di mercato continuano a squillare per lui. Nei prossimi giorni di certo ne sapremo di più. Occhio però perché, nel frattempo, la Juventus starebbe lavorando concretamente anche per il mercato in entrata e avrebbe intenzione di regalare subito dei rinforzi a Sarri, già in questo mercato di gennaio. Paratici infatti avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA