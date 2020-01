Mercato, sta circolando una notizia totalmente folle e ridicola! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Giorno dopo giorno vi stiamo tenendo costantemente aggiornati sulle tantissime notizie di mercato della Juventus che stanno continuando a circolare in queste settimane caldissime. E’ una Juve veramente molto impegnata su vari fronti ed è per questo che le indiscrezioni non mancano mai, sia per quanto riguarda possibili nuovi colpi che giocatori in uscita. In queste ore ad esempio è tornata a circolare una suggestione già spuntata qualche tempo fa che arriva direttamente dalla Spagna. Stando a quanto riportato infatti dalla nota testata AS, il Barcellona starebbe ripensando concretamente a Matthijs de Ligt per rinforzare la propria difesa, anche in vista di una futura sostituzione di Pique. Una notizia bella pesante insomma, ma niente paura: la Juventus non ha nessuna intenzione di mettere in discussione il futuro a Torino del difensore classe ’99 né tanto meno ascoltare proposte per lui. Sarebbe una follia totale infatti credere veramente che un club come quello bianconero riesca a portarsi a casa – a cifre elevatissime – uno dei più grandi talenti del calcio europeo per poi prendere in considerazione una sua cessione dopo un anno: non avrebbe alcun senso. E infatti, almeno a quanto ci risulta, la Juve non ascolterà nessuna proposta per de Ligt, nonostante la prossima estate si potrà veramente concretizzare l’interesse di club importanti come il Barcellona per lui. La Vecchia Signora ha fatto un investimento enorme e uno sforzo davvero importante per battere la concorrenza e portare a Torino il centrale ex Ajax e ora vuole costruire la squadra del futuro intorno a lui. Con buona pace del Barcellona. Occhio invece a quello che starebbe davvero bollendo in pentola per il mercato bianconero in entrata. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a far sognare di nuovo i tifosi e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA