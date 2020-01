Calciomercato Juventus, bomba in diretta radio: la notizia è clamorosa!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si sa: nel mercato tutto è possibile, anche le ipotesi più improbabili possono prendere quota all’improvviso e trasformarsi di colpo da suggestioni a realtà. E, tra le tante notizie di calciomercato della Juventus che sono circolate in queste ultime settimane, ce n’è una che ha quasi del clamoroso ma che, almeno finora, non ha fatto parlare troppo ed è scivolata via in secondo piano. Parliamo della suggestione Dries Mertens per la Juve, un giocatore tanto caro a mister Sarri che a fine stagione – salvo colpi di scena – lascerà il Napoli a parametro zero. L’attaccante belga è stato accostato anche alla Vecchia Signora e, proprio in queste ore, è arrivata un’altra voce che ha riproposto questo scenario. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto agente di mercato Antonio Ottaiano (ex procuratore tra gli altri anche di Insigne) ha sottolineato infatti come l’ipotesi di un trasferimento di Mertens a Torino non sia da escludere: “In caso di mancato rinnovo con il Napoli, il colpo a sorpresa potrebbe essere quello di Mertens alla Juventus a parametro zero su richiesta di mister Sarri“. Insomma, il tecnico toscano potrebbe chiedere un suo pupillo in vista del prossimo anno: con lui Mertens è esploso e per la Juve potrebbe rappresentare una nuova e ghiotta occasione a parametro zero in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere ma, se confermata, questa sarebbe veramente una notizia assolutamente clamorosa. Occhio però anche a quello che potrebbe succedere già a gennaio per il mercato in entrata. In queste ore la Juventus sarebbe infatti letteralmente scatenata, Paratici ha deciso: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA