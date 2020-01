Mercato, Sky conferma tutto e i tifosi godono: “Se ne va!” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Tra le tante notizie di mercato della Juventus che stanno circolando in questi ultimi tempi, una su tutte cattura l’attenzione dei tifosi bianconeri ma anche degli addetti ai lavori. Il nome che – ormai da mesi, se non anni – continua a rimanere sulla bocca di tutti è inevitabilmente quello di Paul Pogba, autentico sogno proibito del mercato della Juve. Il Polpo è stato, è e rimane il giocatore in cima alla lista dei desideri dei sostenitori bianconeri, ma anche la società non la pensa diversamente. Il campione francese rimane infatti uno dei primissimi obiettivi del mercato bianconero, se non proprio il primo, anche in vista della prossima estate. Ma stavolta il sogno potrebbe davvero trasformarsi in realtà, i tempi sembrano essere maturi. Pogba scalpita, vuole lasciare il Manchester United e a Torino ci tornerebbe di corsa. Paratici ci sta lavorando da tempo sottotraccia, con la collaborazione del solito Mino Raiola. I Red Devils sembrano ormai essersi rassegnati a lasciar partire il centrocampista classe ’93. Insomma, tutto lascia pensare che il momento buono stia per arrivare. Anche Sky Deutschland è dello stesso avviso, riportando e confermando la notizia che Paul Pogba lascerà l’Inghilterra la prossima estate. L’unico vero grande ostacolo per la Juventus potrebbe essere rappresentato dal Real Madrid, anche se negli ultimi gorni il pressing dei Blancos per il Polpo sembra essersi smorzato moltissimo: i madrileni infatti si starebbero concentrando su altri grossi e costosi obiettivi (anche per il centrocampo) e potrebbero mollare la pista che porta a Pogba. A quel punto la Juve sarebbe in primissima fila, tenendo anche conto degli ottimi rapporti che intercorrono con Raiola e del gradimento da parte del giocatore. I tifosi bianconeri intanto sognano e i segnali che continuano ad arrivare giustificano le loro speranze. Staremo a vedere ma nel frattempo, stando alle ultimissime indiscrezioni, Paratici starebbe preparando anche altri colpi davvero grossi per il futuro. In arrivo una vera e propria rivoluzione totale tra obiettivi caldi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa: ecco tutti i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA